Kean stende il Malmoe e il Chelsea fa 3-3: la Juve chiude prima

All’Allianz Stadium è grande festa: non tanto per il successo di misura contro il Malmoe ottenuto con la rete di Kean nel primo tempo, quanto per il pareggio in extremis dello Zenit contro il Chelsea. Così, nonostante la disfatta di Londra dello scorso turno, i bianconeri riescono a qualificarsi da primi nel girone e ad evitare le corazzate nel sorteggio per gli ottavi che si terrà lunedì prossimo a Nyon. E pensare che tutto è iniziato nel peggiore dei modi, perché a San Pietroburgo Werner porta in vantaggio il Chelsea dopo due minuti. Dybala e compagni non ci danno peso, Rugani e Bernardeschi fanno le prove generali per il gol che arriva al 18’: cross d’esterno del fantasista azzurro, Kean anticipa Diawara in uscita e di testa fa 1-0. I bianconeri non entusiasmano e non chiudono la partita, con l’attaccante che fallisce almeno tre occasioni enormi per la doppietta personale, ma il Malmoe è davvero poca roba e da Perin non arriva nessun pericolo. Le notizie migliori, però, arrivano dalla Russia: il Chelsea ribalta lo Zenit con Lukaku e ancora Werner, ma al quarto minuto di recupero il gol di Ozdoev ridisegna la classifica del girone. Allegri è primo, Tuchel è secondo, ora la Champions andrà in archivio fino a marzo e potrebbe esserci una squadra ampiamente alla portata dei bianconeri. «Siamo contenti per questo primato, significa che vincere le partite specialmente in trasferta non è semplice» esulta l’allenatore della Juve. Non tutto, però, è piaciuto ad Allegri: «Abbiamo fatto bene nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo avuto un approccio non bello dal punto di vista mentale – aggiunge in conferenza stampa – e loro hanno messo qualche pallone dentro l’area: abbiamo allentato la tensione e l’attenzione, così non va bene». E la testa va subito a Venezia: «Per questo sono preoccupato – avvisa subito tutti Allegri – perché è l’andamento di tutto l’anno: è la partita più a rischio, servirà un altro approccio perché è un campo stretto e nessuno lo conosce».