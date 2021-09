Kean-Raspadori, goleada Italia: 5-0 alla Lituania

L’Italia di Roberto Mancini torna al successo dopo due pareggi consecutivi: travolta 5-0 la Lituania nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Determinante la coppia d’attacco scelta dal ct per l’incontro, quella composta da Moise Kean e Giacomo Raspadori. L’attaccante della Juve ha colpito all’11′ ed al 29′: in mezzo un autogol di Utkus su tiro del giocatore del Sassuolo, che ha poi trovato il gol personale al 24′. Chiude i conti Di Lorenzo ad inizio ripresa.

Giornata estremamente positiva per gli azzurri: grazie allo sgambetto dell’Irlanda del Nord alla Svizzera, gli uomini di Mancini allungano nuovamente sui rossocrociati, nuovamente a -6 (ma con due partite in meno). Sarà comunque decisivo per l’accesso al mondiale lo scontro diretto del prossimo 12 novembre.