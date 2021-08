Kane resta a Londra, Ronaldo va al City? Muro Juve, per ora

Harry Kane, con un cinguettio, ieri pomeriggio si è tolto dal mercato. Mbappè, no. Ma per portarlo via da Parigi, il Real Madrid deve arrivare a 200 milioni di euro. Al centro del mercato internazionale ci sono loro. Nell’ombra spera, invece, Cristiano Ronaldo, uscito ieri anzitempo dall’allenamento per un colpo al braccio (nulla di grave). Difficilmente lo vedremo far coppia al Psg con Messi, anche perché in caso di partenza di Mbappè, i parigini si tufferanno sul brasiliano dell’Everton, il campione olimpico Richarlison. Scartata, dunque, l’opzione CR7, nonostante il lungo corteggiamento dello sceicco. Resta in piedi, l’ipotesi Manchester City, con cui il potentissimo agente di Ronaldo Mendes è in contatto da giorni. Resta in piedi, appunto, perché Harry Kane non passerà al City ma resterà al Tottenham. Non sarà facile però spostare il pacchetto Ronaldo da Torino a in così pochi giorni. Al gong del calciomercato, infatti, mancano solo più cinque giorni. La Juve, a cui piacerebbe sì liberarsi dell’ingaggio monstre del portoghese, non lo lascerà partire a zero, ma solo a fronte dei 30 milioni che Ronaldo pesa ancora a bilancio per un anno. Il City, però, non vuole esborsare una cifra del genere per un 36enne. La Juve, inoltre, farebbe fatica a reperire un sostituto all’altezza in pochissime ore.

Sicuramente City e Juventus però, potrebbero ritrovarsi nello stesso girone di Champions League: oggi, infatti, è in programma a partire dalle 18 il sorteggio per l’edizione 2021/2022. La Juventus di Allegri, non essendo campione d’Italia dopo nove anni, non è in prima fascia. Al suo posto l’Inter in buona compagnia con City, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lille, Sporting, Villarreal (vincitrice dell’Europa League) e Chelsea (vincitrice della Champions). Juve in seconda fascia, dicevamo, assieme a Real Madrid, Barcellona, Psg, Manchester United, Liverpool, Siviglia e Borussia Dortmund. Sarà un sorteggio da brividi. Con chi la giocherà CR7 non è ancora dato a saperlo. Juve o City, lo sapremo nei prossimi giorni. Infine, tornando al mercato, McKennie continua a piacere in Premier: se dovesse andar via, riecco rispuntare dopo qualche anno il nome del belga Witsel.