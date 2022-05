Juventus Women in festa: quinto scudetto di fila [VIDEO]

Missione compiuta: le Juventus Women battono il Sassuolo 3-1 e conquistano il quinto scudetto di fila. Dopo l’ottimo cammino europeo, le regazze di Montemurro hanno un altro obiettivo: la Coppa Italia. Tra due settimane la finale, ora è il momento di festeggiare.

(foto dal profilo Twitter della Juventus)

You know what time it is….

🎶 “𝘾𝙤𝙪𝙣𝙩𝙧𝙮 𝙧𝙤𝙖𝙙, 𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙢𝙚 𝙝𝙤𝙢𝙚…”🎶#FANTA5TIC pic.twitter.com/wZBMIjzxOs

— #FANTA5TIC 🏆🏆🏆🏆🏆 (@JuventusFCWomen) May 7, 2022