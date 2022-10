Juventus, si rivede Chiesa: iniziato parziale e graduale rientro in gruppo

La Juventus riabbraccia Federico Chiesa a quasi 10 mesi dall’infortunio al legamento crociato anteriore accusato nel gennaio scorso. L’esterno italiano ha iniziato oggi un parziale e graduale rientro in gruppo nella sessione di allenamento della Continassa.

Recupero per chi ha giocato ieri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato sulle combinazioni d’attacco con finalizzazione su cross, per poi dedicarsi a un’esercitazione sulla linea di difesa, con partitella finale.

Domani è già vigilia: alle 11.45 squadra in campo per l’allenamento, alle 15 conferenza stampa dei bianconeri dall’Allianz Stadium.