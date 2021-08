Juventus, sconfitta in casa dall’Empoli per 0-1

La Juventus di Massimiliano Allegri scende in campo all’Allianz Stadium contro l’Empoli, nella prima sfida dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Allegri sceglie in attacco Chiesa, Dybala e McKennie. In panchina il neo acquisto Locatelli, non ancora in condizione secondo il tecnico bianconero.

Al 4′ la Juve sfiora in vantaggio con Chiesa ma è l’Empoli che segna il primo goal della serata con Mancuso, che raccoglie un tiro deviato di Bajrami. L’Empoli chiude quindi in vantaggio il primo tempo in maniera forse inaspettata ma meritata.

Secondo tempo in cui il risultato non cambia nonostante diverse occasioni per i bianconeri. Finisce con la Juventus che perde per 0 – 1 in casa contro una più convincente Empoli.