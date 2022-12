E’ morto all’età di 49 anni Fabián O’Neill, ex calciatore della Juventus dalla stagione 2000 al 2002: con il club bianconero ha giocato però appena 20 partite. Nato in Uruguay, il fantasista nei giorni scorsi è stato ricoverato per per un’emorragia digestiva causata da una malattia epatica cronica. Dopo essere entrato in coma, è arrivato il decesso.

O’Neill ha giocato, in Italia, anche con il Cagliari e ha disputato con l’Uruguay il mondiale del 2002.