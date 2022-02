Juventus, lesione di basso grado al polpaccio per Chiellini: fuori venti giorni

Eseguiti gli esami strumentali al J Medical dopo l’infortunio patito nel corso della sfida contro il Verona: ci sono brutte notizie per Giorgio Chiellini e anche per Massimiliano Allegri. Il capitano della Juventus, infatti, dovrà rimanere fuori dal campo per una ventina di giorni. Ecco il comunicato della Vecchia Signora: “Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra”.

Chiellini salterà dunque non solo il match di Coppa Italia di stasera contro il Sassuolo e la sfida di campionato di domenica contro l’Atalanta, un vero e proprio spareggio per il quarto posto, ma sarà indisponibile pure per la sfida di Champions League sul campo del Villarreal e per il derbyssimo col Torino. Quattro partite complicate, in cui l’esperienza del capitano avrebbe fatto comodo alla Juventus.