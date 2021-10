Juventus in ritiro da lunedì a sabato: lo ha deciso Allegri

Juventus in ritiro da domani, lunedì 1 novembre, fino al prossimo sabato, quando è in programma la sfida di campionato allo Stadium contro la Fiorentina. Lo ha deciso Massimiliano Allegri, dopo le disarmanti sconfitte contro il Sassuolo e il Verona che hanno fatto sprofondare i bianconeri a distanze siderali non solo dal vertice, ma dalla stessa zona Champions.

Il tecnico ha avuto un confronto con i suoi giocatori alla Continassa al termine della seduta di allenamento successiva al ko del Bentegodi. Poi la decisione di portare tutti in ritiro per una settimana al J Hotel, per cementare lo spirito di squadra e ritrovare coesione. L’ultimo ritiro della Juve è datato 28 ottobre 2015, dopo la sconfitta col Sassuolo e prima dell’incredibile rimonta scudetto.