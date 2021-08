Juventus, finisce in pareggio la sfida contro l’Udinese

Alla prima di campionato per la Juventus targata Allegri arriva un pareggio in casa dell’Udinese.

Primo tempo tutto targato bianconero, con la Juventus che al 3′ di gioco è già in vantaggio con Dybala. Passano circa 20 minuti e al 22′ Cuadrado, che sfrutta un’ottima apertura dello stesso Dybala, raddoppia per la squadra torinese. Nonostante Allegri abbia scelto di non schierare Ronaldo tra gli 11 titolari, facendolo partire dalla panchina così come Chiesa, la Juventus chiude meritatamente in vantaggio i primi 45′ minuti alla Dacia Arena di Udine.

Il secondo tempo inizia con l’Udinese che accorcia le distanze su rigore con Pererya al 51′ minuto. Al 59′ fa il suo ingresso in campo Cristiano Ronaldo, molto applaudito già durante il riscaldamento tra primo e secondo tempo.

Nonostante l’ingresso di Ronaldo e successivamente quello di Chiesa, la Juventus non riesce ad allungare anzi si fa raggiungere all’83’ da Deulofeu. La partita sembra finita, quando in pieno recupero, è proprio l’asso portoghese a segnare di testa su assist di Chiesa. Ma il goal viene poco dopo annullato; l’arbitro ha chiesto l’utilizzo del VAR.

Finisce così, 2 – 2 alla Dacia Arena di Udine.