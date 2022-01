Juventus: è fatta per Zakaria, ora si tratta per Nandez

Dopo il colpo Vlahovic in attacco, la Juve si rafforza anche in mediana con l’oramai certo arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbac. Dopo la cessione di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham degli ex Conte e Paratici, il club di Vinovo avrebbe praticamente chiuso per lo svizzero trovando, dopo l’intesa con il giocatore, anche quella con il club tedesco.

ZAKARIA ATTESO IN SERATA A TORINO

L’affare Zakaria (il calciatore era in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno) viene dunque dato in imminente dirittura d’arrivo dagli addetti ai lavori, sulla base di 3,5 milioni come parte fissa, più 3,5 milioni di bonus. Lo svizzero, atteso a Torino in serata, dovrebbe rimanere in bianconero fino al 30 giugno 2026.

ORA OBIETTIVO NANDEZ DEL CAGLIARI

Ora il prossimo obiettivo di mercato dei bianconeri è l’uruguaiano Nahitan Nandez del Cagliari. Con i sardi si lavora ad uno scambio di prestiti con Kaio Jorge che potrebbe anche andare a fare esperienza sull’isola. Sembrano invece destinati a rimanere a Torino sia Ramsey che Arthur, per i quali non sono arrivate offerte in grado di soddisfare il club.