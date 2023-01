Juventus, Di Maria e Paredes tornano alla Continassa. Szczesny in gruppo

La Juventus riabbraccia i suoi campioni del mondo e mette nel mirino la Cremonese alla ripresa del campionato del 4 gennaio.

RIENTRATI DI MARIA E PAREDES

Angel Di Maria e Leandro Paredes, dopo il trionfo con l’Argentina in Qatar, hanno fatto rientro al JTC della Continassa per la prima seduta di allenamento post Mondiale.

SZCZESNY IN GRUPPO, ALLARME RIENTRATO

Buone notizie, invece, da Wojciech Szczesny: il portiere polacco si è allenato in gruppo dopo il problema al collo accusato nell’amichevole del 30 gennaio contro lo Standard Liegi e viaggia verso una maglia da titolare contro la Cremonese.

SEI GIOCATORI OUT PER CREMONA

Saranno sei gli assenti sicuri per la trasferta dello stadio Zini: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Pogba, Kaio Jorge e Vlahovic. Domani pomeriggio, dopo l’ultima sessione di allenamento mattutina, la partenza verso Cremona.