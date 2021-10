Juventus-Alessandria 2-1, Kaio Jorge e Arthur in campo un tempo e mezzo

Successo di misura per la Juventus nell’amichevole con l’Alessandria disputata alla Continassa. La squadra bianconera, orfana di tutti i nazionali e scesa in campo con tante seconde linee, si è imposta per 2-1 sui grigi di Longo, compagine che milita in serie B. Test utile ad Allegri soprattutto per testare le condizioni di Arthur e Kaio Jorge, entrambi in campo dal 1′.

Il tecnico li ha sostituiti a metà ripresa, tutti e due i brasiliani hanno fornito risposte confortanti dal punto di vista fisico. Le reti: bianconeri in vantaggio al 40′ con Maressa, ma nella ripresa a tempo scaduto Corazza ha firmato il pari per l’Alessandria. Palla al centro e, all’ultimo assalto, il gol vittoria della Juve realizzato da Chibozo.