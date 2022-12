Juventus al lavoro: riecco i brasiliani, c’è Chiesa in gruppo

L’ultima tappa di avvicinamento al 2023 è in programma proprio il penultimo giorno di dicembre, ovvero venerdì 30, quando la Juventus di Massimiliano Allegri si sottoporrà all’ultimo test amichevole di questa lunga, e insolita, sosta per il Mondiale giocato in Qatar nelle scorse settimane. All’Allianz Stadium, infatti, arrivano i belgi dello Standard Liegi, formazione che ricopre la sesta piazza in classifica della Pro League belga. L’appuntamento è fissato per le 14:30, con porte aperte ai tifosi, al contrario di quanto successo all’antivigilia di Natale contro il Rijeka, quando gli spalti della casa bianconera restarono deserti per le porte chiuse. Ancora un test, dicevamo, per la Vecchia Signora e poi dal prossimo 4 gennaio si ricomincerà a fare sul serio. E neanche a dirlo, il primo mese dell’anno sarà decisivo per tarare le effettive possibilità di recupero al Napoli lanciatissimo al primo posto in classifica della massima serie.

«Tornati alla base dopo la pausa natalizia», si leggeva ieri pomeriggio sul sito ufficiale della Vecchia Signora per dare così l’annuncio della ripresa degli allenamenti verso il ritorno in campo dei primi di gennaio. A corredo le fotografie dell’arrivo alla Continassa di alcuni calciatori bianconeri. Ci sono i due brasiliani Alex Sandro e Danilo – quest’ultimo ha mostrato sui social di essersi presentato a Torino in forma dopo l’infortunio alla caviglia del Mondiale – ma c’è anche Paul Pogba. Proprio il francese in questa prima parte di stagione non ha ancora messo piede in campo, nemmeno per un minuto. Proprio nei giorni scorsi, ospite per la finale del mondiale a Doha, ha svelato a qualche tifoso bianconero presente che sarebbe rientrato nel mese di gennaio. Nelle prossime ore si uniranno al gruppone bianconere anche gli ultimi reduci di Qatar 2022, in particolar modo Di Maria, Paredes e Rabiot. Ieri, intanto, esami strumentali per Cuadrado: il colombiano è alle prese con un fastidio al ginocchio. «Il lavoro odierno – si leggeva ieri – della Juventus si è focalizzato su esercitazioni tecniche di trasmissione e possesso palla. Chiesa si è allenato in gruppo».