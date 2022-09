Juventus, 2 a 2 rocambolesco con la Salernitana: gol e polemiche

Finisce 2 a 2 il posticipo della sesta giornata di Serie A fra Juventus e Salernitana, con i bianconeri che arrivano ad un passo dalla sconfitta. Primo tempo shock per la squadra di Allegri, che si ritrova sotto di due reti: i campani vanno a segno con Candreva e poi con Piatek su calcio di rigore. La reazione della Vecchia Signora è d’orgoglio: Bremer, che aveva procurato il penalty, si fa perdonare segnando il gol dell’1-2. Poi nel finale accade di tutto: prima Bonucci realizza il pari rispedendo in gol un rigore parato da Sepe. Milik segnerebbe addirittura il clamoroso 3-2 a tempo scaduto: si sfila la maglia e viene espulso. Ma è il Var a gelare lo Stadium: c’è fuorigioco di Bonucci, gol di annullato. C’è spazio solo per il far west: cartellini rossi per Cuadrado, Fazio e Allegri, in un finale infuocato.