Juve Women, poker che sa di storia con la Hurtig, Girelli e la Bonfantini

Il calcio italiano femminile può esultare, essendo tornato nella élite europea per club. Il merito è della Juventus Women, che ieri sera all’Allianz Stadium ha scritto il capitolo più esaltante dei suoi cinque anni di storia. La squadra guidata da Joe Montemurro ha battuto per 4-0 le svizzere del Servette e si è qualificata ai quarti di finale di Champions League. Dopo aver dominato in lungo e in largo sul fronte tricolore, con i quattro scudetti consecutivi, le due Supercoppe Italiane e la Coppa Italia già messe in bacheca, le bianconere si sono dunque prese una grande soddisfazione anche in ambito internazionale e possono continuare la loro cavalcata verso il sogno assoluto, la finale della massima competizione continentale, da giocare proprio allo Stadium. Le uniche due compagini italiane capaci di raggiungere finora i quarti di Champions League, competizione introdotta nel 2009 sulle ceneri dalla Women’s Cup, erano state la Sassari Torres nel 2010 e nel 2014 e il Brescia nel 2016. Ieri la Juventus Women, con Gama, al rientro da infortunio, seduta in panchina, ha iniziato all’attacco ed è passata in vantaggio al 12’ con Hurtig, che al volo ha insaccato un cross perfetto sul secondo palo di Bonansea. La svedese nel giro di due minuti ha avuto la chance per raddoppiare e ha calciato a lato, a tu per tu con il portiere Pereira. Il 2-0 ha tardato di poco. Al 19’ Boattin è stata stesa in area da Felber e Girelli ha trasformato il rigore. Al 29’ Caruso ha mancato il tris, sola davanti a Pereira e al 35’ Girelli, su punizione, ha colpito la parte alta della traversa. Si è andati al riposo così, con le elvetiche mai in grado d’impensierire Peyraud-Magnin. Nella ripresa il dominio juventino è continuato e al 64’ Girelli ha realizzato il secondo penalty, concesso per un atterramento di Hurtig a opera di Soulard. Il tiro a giro di Bonansea all’87’ ha mancato di poco il bersaglio, seguito dalla traversa alta di Zamanian e al 90’ dal poker di Bonfantini. Poi la festa, per l’ingresso fra le prime otto. Lunedì il sorteggio svelerà le avversarie.