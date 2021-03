Juve Women, l’annuncio di Lina Hurtig: “Mia moglie Lisa aspetta un bimbo”

Si sono conosciute quando erano compagne di squadra all’Umea, in Svezia. Nel 2014 Lisa Lantz, difensore roccioso e vecchio stampo classe 1987, andò a rinforzare il team di cui Lina Hurtig era l’astro nascente. Classe 1995, giocava tra centrocampo e attacco siglando spesso i gol decisivi per la vittoria.

Tra le due, pian piano, è nato l’amore. Hanno giocato insieme anche nel Linkoping, dal 2017 al 2020, poi lo scorso agosto Lina si è trasferita alla Juventus. E oggi, attraverso i canali ufficiali della società bianconera, ha fatto un importante annuncio. Attraverso un video pubblicato su Youtube dalla Juve, Lina Hurtig ha rivelato di essere in attesa di un bimbo. Sua moglie Lisa, infatti, è incinta. “Ci siamo rivolte a una clinica privata in Svezia ed è stato tutto molto veloce”.

“Quando il test di gravidanza ha dato esito positivo sono scoppiata a piangere e ho chiamato Lina, lei non ci credeva”, ha aggiunto Lisa. Entrambe, dopo il matrimonio, erano diventate famosissime per il bacio scambiato durante i Mondiali 2019 in Francia, chiusi dalla nazionale svedese al terzo posto.

“Dopo la partita ero felicissima e stavo semplicemente festeggiando con mia moglie”, ricorda Lina. “Non mi aspettavo che quel gesto sarebbe diventato virale”. Ora, invece, sta già facendo il giro del mondo la notizia della loro maternità. “Per me stare con Lisa è naturale, la cosa più importante del mondo. Non mi reputo un modello per gli altri, ma sarò felice se potrò essere d’ispirazione per altre persone”.