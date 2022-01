Juve-Vlahovic: ci siamo: alla Fiorentina 65 milioni più di 10 di bonus

Dusan Vlahovic non è mai stato così vicino alla Juventus. L’affare è ad un passo, ormai. Da quanto si apprende, il club bianconero e la Fiorentina avrebbero raggiunto l’accordo: 65 milioni di euro più 10 di bonus. Soddisfatte, dunque, le richieste di Rocco Commisso. Nessun problema tra la Juve e il forte attaccante serbo, che ha già detto sì a un contratto da 7 milioni a stagione fino al 2026. Siamo alle battute finali. Intanto a Firenze monta la protesta dei tifosi: in città sono apparsi diversi striscioni contro Vlahovic, per cui si è mossa addirittura la Questura. Dopo Roberto Baggio, Bernardeschi e Chiesa, si è consumato – per l’ambiente viola – un nuovo ‘tradimento’.