Juve verso la ripresa: Bonucci e De Sciglio già alla Continassa

La Juventus pensa al campo, con un occhio ai giocatori impegnati ai Mondiali e a quelli ormai pronti a rientrare. Lo staff medico bianconero è sempre stato in contatto con quello della Serbia per avere aggiornamenti sulle condizioni di Dusan Vlahovic. Il club spera di recuperare l’attaccante serbo per la ripresa del campionato. Serviranno i suoi gol nella seconda parte del campionato per rimnere nelle zone alte della classifica. D’altro canto, tornerà a breve anche Filip Kostic. L’esterno serbo ha giocato tantissimo in questa prima fase di stagione ed ha bisogno di riposare e tornare carico e pronto a fare la differenza. I suoi assist sono stati decisivi per gli ultimi mesi bianconeri, per questo Allegri lo vuole riposato per il ritorno in campo della Serie A, in attesa poi di fare i conti più in là con l’Europa League. Domani dovrebbe esserci il “secondo ritiro” bianconero. In queste ore, Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio hanno già ripreso la preparazione alla Continassa. Proprio il difensore italiano ha già mostrato, nella giornata di ieri, alcune foto che lo immortalavano pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Nella giornata di domani, oltre al duo serbo che godrà di ulteriori giorni di riposo in vista del rientro dal Qatar, non ci sarà nemmeno McKennie, appena eliminato dalla rassegna iridata. Allegri sa bene che potrà sbagliare pochissimo in questa seconda parte di stagione, dato che non può perdere il treno per la Champions, sperando poi di andare fino in fondo in Europa, con l’ex Coppa Uefa che diventa a questo punto un obiettivo per la società bianconera.