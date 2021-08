Juve, ufficiale la cessione in prestito di Demiral all’Atalanta

La Juventus saluta Merih Demiral: ufficiale la cessione del difensore turco in prestito (con diritto di riscatto) all’Atalanta.

Questo il comunicato ufficiale del club:

Merih Demiral andrà a giocare la prossima stagione in prestito all’Atalanta. Il difensore turco, classe 1998, lascia la Juventus dopo due stagioni e si prepara a vivere un’esperienza a Bergamo.

Arrivato alla Juve nell’estate 2019, primo turco della storia del club, Merih, in un reparto ricco di campioni, ha saputo ritagliarsi i suoi spazi con forza ed energia e in ognuna delle sue 32 presenze in bianconero ha dato tutto, esaltando i tifosi con i suoi interventi e con lo spirito di chi non molla mai e combatte fino alla fine.

Quello spirito, quella voglia di vincere, sono stati evidenti in ogni chiusura difensiva, in ogni esultanza condivisa e anche nei momenti più difficili, superati sempre insieme. Affidabile in campo quanto importante al di fuori del rettangolo verde come uomo spogliatoio, costantemente in prima fila nel celebrare i successi della squadra e dei compagni, oggi saluta la Juventus.

La saluta dopo aver vinto tre trofei: una Serie A, nella stagione 2019/20 (la sua prima con la nostra maglia), una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, entrambe conquistate nell’ultima stagione nelle due finali di Reggio Emilia.

Grazie di tutto, Merih, e in bocca al lupo per le tue prossime avventure!