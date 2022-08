Finisce con una batosta l’ultimo test precampionato della Juventus di Massimiliano Allegri. Alla Continassa, terreno di gioco che ha ospitato l’amichevole che ieri si sarebbe dovuta tenere a Tel Aviv (ma rinviata per motivi di sicurezza), l’Atletico Madrid batte i bianconeri 4-0.

Per la Juve in campo dal 1′ la coppia Bremer–Bonucci con Alex Sandro e Danilo terzini. Locatelli, Fagioli e Zakaria a centrocampo, spazio anche per Di Maria esterno e Vlahovic unica punta. Due gol per tempo: a segno due volte Morata nel primo, con nel mezzo un rigore fallito da Joao Felix. Nella ripresa spazio a Gatti, Rabiot, Miretti e De Sciglio. Morata colpisce ancora e fa tripletta al 62′. La rete del definitivo 4-0 la firma Matheus Cunha al 92′.