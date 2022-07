Non arrivano buone notizie dall’infermeria per la Juventus. Paul Pogba, infatti, ha riportato la lesione del menisco laterale e rischia due mesi di stop in caso di operazione.

Altro che semplice dolore al ginocchio destro, l’infortunio del centrocampista francese è ben più grave. Nelle prossime ore, in seguito a una consulenza ortopedica, si deciderà se sarà sottoposto a intervento, probabilmente stesso negli Stati Uniti, dove la squadra di Allegri è in tournée.