Juve, si ferma Pogba per noie al ginocchio. Rabiot può andar via

Paul Pogba si ferma per un problema al ginocchio destro. Il centrocampista francese ha interrotto l’allenamento alla Loyola Marmount University di Los Angeles e ha abbandonato il campo zoppicando con l’aiuto dello staff medico. Pogba ha comunque rassicurato i compagni e il tecnico Massimiliano Allegri sulle sue condizioni mostrando il pollice. A Los Angeles, la Juventus sta preparando la seconda amichevole della tournée americana contro il Barcellona, in programma nella notte italiana tra il 26 e il 27 luglio. Intanto tra i possibili partenti c’è ancora Rabiot, dunque la mediana potrebbe ancora cambiare. Tra le pretendenti per il francese dei bianconeri ci sarebbe anche il Bayern Monaco che ha strappato già il difensore olandese de Ligt a colpi di milioni di euro, oltre alcuni club d’Oltralpe. Ma in questo caso la Juventus cerca prima un sostituto. Al momento, infatti, il centrocampo a tre che Allegri “vede” di più è proprio composto da Pogba, Locatelli e lo stesso Rabiot. Dunque senza la garanzia di un calciatore di pari livello o superiore, l’ex Paris Saint Germain non parte. Ed in tal senso, i bianconeri seguono proprio un altro elemento che si trova attualmente tra le file parigine: che sarebbe in cima alla lista dei desideri del tecnico Massimiliano Allegri. Per il regista sudamericano servirebbero una ventina di milioni. Ancora dal Lione la pista di Houssem Aouar, per cui si potrebbe anche intavolare un tentativo di scambio alla pari, ma per lo juventini pesa chiaramente l’ingaggio ingombrante. E poi, addirittura, ma non si tratta di un centrocampista, si vocifera di un altro scambio ma stavolta con il Liverpool per Firmino. Il pacchetto offensivo andrebbe a rinforzarsi tantissimo, ma poi si dovrebbe trovare un mediano di primo ordine, magari andando a snellire il pacchetto offensivo esistente.

Intanto dagli Usa ha parlato Allegri dopo la prima vittoria per 2-0 contro il Chivas: «Un buon test – commenta a fine gara Massimiliano Allegri – La squadra ha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati, la partita è stata ben giocata e a tratti anche con buoni ritmi, sia nel primo che nel secondo tempo. Sono soddisfatto dei giovani e anche dei nuovi, che hanno dato il loro apporto. Adesso continuiamo così, perché teniamo a fare bene anche nelle prossime amichevoli».