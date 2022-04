Juve, si ferma Arthur: trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra

Ancora emergenza a centrocampo per la Juventus: si è fermato Arthur. Il brasiliano ha accusato un problema nel corso della seduta d’allenamento di ieri, come reso noto dal club bianconero con una nota ufficiale.

“Durante l’allenamento di ieri Arthur ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra”, recita il comunicato. “Gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno”.

Per il resto, “i bianconeri hanno svolto una mattinata di allenamento a ritmi alti, cominciata con esercitazioni tecniche e torelli, per poi concludersi con una serie di partitelle, appunto, ad alta intensità. Domani si torna in campo al mattino”.