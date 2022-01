Juve senza vittorie con le prime quattro e Dybala senza gol…

Con il Napoli ko all’andata (2-1) e pareggio risicato al ritorno (1-1). Con l’Inter un pareggio all’andata in campionato (finì 1-1) e qualche giorno fa il brutto ko in Supercoppa Italiana. Contro l’Atalanta sconfitta per 0-1 nella partita di andata. Con il Milan di Stefano Pioli, invece, la Juventus di Massimiliano Allegri non è andata oltre al pari per 1-1 a inizio campionato. In soldoni, la Juve, in questa stagione non ha ancora vinto una sola volta contro le prime della classe del campionato.

E domani sera a San Siro – Orsato è indisponibile perché positivo al Covid; fischia Di Bello – sarà tutt’altro che facile. Basta dare un occhio ad alcune curiosità e statistiche della partita tra bianconeri e rossoneri. Il Milan è la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A (51), sia quella contro cui i bianconeri hanno pareggiato di più nel torneo (55) – completano 67 successi bianconeri in 173 sfide tra le due formazioni nella competizione.

Il Milan è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (2 vittorie, 1 pareggio), tante volte quante nelle precedenti 17 gare contro i bianconeri (2 vittorie, 1 pareggio, 14 sconfitte). Dopo l’1-1 allo Stadium dello scorso settembre, Milan e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di campionato per la prima volta dal 1991/92. L’ultima volta che invece il Milan è rimasto imbattuto in entrambi i match di un singolo campionato contro i bianconeri risale al 2009/10.

Nessun pareggio nelle ultime nove sfide al “Meazza” tra Milan e Juventus in Serie A: sei successi bianconeri contro i tre rossoneri; l’ultimo “X” risale al febbraio 2012 (1-1 con gol di Nocerino e Matri), Allegri allenava il Milan e Conte la Juventus. Dopo la sconfitta per 1-2 contro lo Spezia, il Milan potrebbe perdere due partite interne di campionato di fila per la prima volta dal settembre 2019, in quelle che furono le ultime due panchine al “Meazza” di Marco Giampaolo.

La Juventus è imbattuta da otto partite di campionato grazie a sei successi e due pareggi, la miglior striscia per i bianconeri nella competizione dal dicembre 2020 (12). Massimiliano Allegri ha ottenuto 11 vittorie e quattro pareggi contro Stefano Pioli in Serie A TIM: è l’allenatore che ha sfidato più volte un singolo tecnico nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria (15) senza mai perdere.

Ante Rebic del Milan ha segnato nelle sue ultime tre sfide di campionato contro la Juventus, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo Mauro Icardi ha trovato il gol in più match di fila contro i bianconeri in Serie A (cinque gare tra il 2013 e il 2015). Ibrahimovic, che ha collezionato 70 presenze e 23 gol con la maglia della Juventus in Serie A tra il 2004 e il 2006, ha realizzato due gol contro i bianconeri nel torneo: entrambi al “Meazza” con il Milan.

Ibrahimovic potrebbe diventare il marcatore più anziano a segnare contro la Juventus in A (40 anni e 112 giorni domenica), superando Silvio Piola (39 anni e 174 giorni nel 1953). Dybala ha preso parte a 12 reti con il Milan in campionato (7 gol e 5 assist), l’argentino non ha però mai segnato al “Meazza”.