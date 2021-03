Juve senza Allegri(a). E adesso il Maestro va dietro la lavagna

La Juventus vede le streghe (quelle di Benevento, ma non solo) e il Maestro finisce dietro la lavagna. A spedircelo, risultati a parte, è in maniera un po’ indiretta uno che rivendica la semplicità, che non si atteggia a professore, «mica spedisco razzi sulla Luna», e che in casa bianconera è stato un po’il sacrificato sull’altare del bel gioco (rimasto un miraggio, peraltro dimenticando quando proprio lui faceva giocare una Juventus “cinque stelle” che era tutt’altro che difensivista o brutta da vedere), ossia Max Allegri. Dopo quasi due stagioni sabbatiche e molto riserbo, l’ex allenatore bianconero è tornato a parlare e non senza pungere in diretta a Sky domenica sera. E a Pirlo, ma non solo, saranno fischiate le orecchie. «Ho fatto un po’ di riflessioni, sono sempre quello che faceva da contraltare ai giochisti, non c’è una verità assoluta nel calcio ma ci vuole equilibrio» ha detto Allegri, specificando di essere pronto e sedersi di nuovo su una panchina già a giugno (proprio quella bianconera?). «Io non credo che si debba buttare quello che gli allenatori vecchio stile ci hanno insegnato, come non c’è da buttare il nuovo. C’è bisogno di mettere più al centro il giocatore e lavorarci. La tattica c’è e serve. Mi sembra che oggi i giocatori siano diventati uno strumento per gli allenatori per dimostrare che sono bravi. Gli allenatori bravi sono quelli che vincono e creano valore. Il calcio è fatto da gesti tecnici all’interno di un’organizzazione, bisogna tornare all’abc del calcio». «Fare l’allenatore è molto difficile, non si può spiegare come si fa l’allenatore – dice -. Ci sono gli allenatori dal lunedì al sabato che è un mestiere, la domenica è tutta un’altra roba perché c’è la gestione dell’imprevisto, non rientra né nella tecnica e né nella tattica. Non c’è scritto sui libri come si fa l’allenatore. L’allenatore vive di sensazioni, Capello non sbagliava mai le sostituzioni per esempio. La comunicazione, la gestione delle risorse umane per esempio sono cose che contano molto in questo tipo di lavoro». Certo nel suo filotto bianconero, Allegri aveva un centrocampo che non si può paragonare a quello attuale della Juve, a cominciare da un certo Andrea Pirlo. «Ma io non vado in campo» ha detto, dopo la sconfitta con il Benevento, dando la sensazione di essersi arreso, al di là delle dichiarazioni di prassi su quanto si creda alla rimonta scudetto. «Squadra inallenabile» era stata la diagnosi invece di Sarri, altro esteta bocciato ma che almeno aveva vinto lo scudetto. Negli ambienti bianconeri ci si interroga: Pirlo, straconfermato (parole sue) dopo l’emiminazio – ne in Champions, è a rischio? Il club ieri ha negato fosse previsto un vertice sul futuro dell’allenatore, il direttore Paratici lo difende, ma dovrebbe prima pensare al proprio di destino, avendo il contratto in scadenza a giugno. Si sa che il presidente Agnelli tende anche a essere un filo impulsivo (citofonare Del Piero) e se è vero che Pirlo è stata una sua scommessa, è anche vero che potrebbe farla pagare a chi aveva scommesso prima, ossia Paratici e Nedved su Sarri al posto di Allegri. Il Maestro ha degli alibi: anche se non vincere con CR7 in squadra sa di bestemmia. Che poi, con il portoghese, si siano persi altri giocatori (Pjanic ceduto, Dybala triste y desaparecido) è discorso diverso…