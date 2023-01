Juve sempre in zona Cesarini: Danilo stende l’Udinese. E la vetta è più vicina

E’ la partita del ricordo, quella tra Juventus e Udinese. Con un minuto di silenzio toccante per ricordare due grandi del calcio italiano: Gianluca Vialli ed Ernesto Castano. Emoziona la lettera aperta di Gianluca Pessotto dedicata al suo ex compagno di squadra. Ed emozionano i cori e gli striscioni che l’Allianz Stadium riserva a Vialli. Poi, spazio al campo. In palio l’ottava vittoria di fila che può valere tanto in chiave scudetto, visto che venerdì 13 il calendario vedrà la Vecchia Signora impegnata al ‘Maradona’ nel super match contro il Napoli.

Nel primo tempo la squadra di Allegri, che si affida al fresco campione del mondo Di Maria, va vicina al gol in due occasioni. Sempre su palle invitanti del Fideo. La prima al 18′, quando su punizione scodella per Rugani, ma Silvestri è bravo a opporsi. La seconda al 37′, quando innesca Kean che spreca una chance colossale. Nella ripresa ci prova Rabiot, poi Allegri cambia e getta nella mischia l’acclamato Chiesa, Paredes e Milik. L’Udinese non resta a guarda e impensierisce la Juve con un paio di ripartenze. All’86’ la Signora la sblocca: lancio illuminante di Paredes, stop di petto e assist di Chiesa per il tap in di Danilo. Tre punti d’oro, ancora una volta conquistati al fotofinish, ottava vittoria di fila, porta nuovamente inviolata, e -4 dal Napoli capolista.