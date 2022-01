Juve scatenata, dopo Zakaria ecco il difensore Gatti soffiato al Torino

Dopo Vlahovic, ecco Denis Zakaria. Juve scatenata sul mercato. Il nuovo acquisto bianconero, atterrato ieri sera all’aeroporto di Caselle, è arrivato questa mattina al centro medico del club bianconero qualche minuto dopo le 9.30, accolto da un folto gruppo di supporter. Autografi e selfie di rito per l’oramai ex centrocampista del Borussia Monchengladbach, che, un istante dopo, ha cominciato le visite al J Medical, atto propedeutico alla firma del contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026. Ma non è finita qui.

PRESO ANCHE GATTI

Dopo lo svizzero, infatti, la Juve si è regalata anche il giovane talento del Frosinone Federico Gatti, difensore, classe 1998, soffiandolo al Torino (che pure lo aveva inseguito a lungo) in questo improvvisato derby di mercato. Gatti, giunto anche lui per le visite al J Medical, chiuderà la stagione con i ciociari, in serie B, per poi iniziare l’avventura alla corte di Allegri la prossima estate.