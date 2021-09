Juve-Samp, Allegri: “Inter, Milan e Napoli le favorite. Noi in ritardo”

Vincere. E’ questo l’imperativo in casa Juve, visto il ritardo accumulato in classifica. Dopo il primo successo in campionato ottenuto sul campo della Spezia, i bianconeri ospitano la Sampdoria (domenica, ore 12:30) con l’obiettivo di conquistare i tre punti.

LE DICHIARAZIONE DI ALLEGRI (dal Twitter ufficiale della Juventus):

LE FAVORITE

«Le favorite? Sono Inter, Milan e Napoli. Noi abbiamo perso molti punti, dobbiamo fare il nostro percorso senza guardare la classifica. Diamo continuità, a novembre vedremo dove siamo, sarà una sfida stimolante».

GIOCA PERIN

«Mercoledì chi è entrato ha fatto bene, e questo deve essere la normalità. Valuterò se far partire dall’inizio Bernardeschi. Domani gioca Perin, è pronto, sta bene».

TURNOVER PER LA CHAMPIONS

«Dobbiamo giocare bene e cercare di vincere: è importante per la classifica e per prendere i primi 3 punti in casa. Ci saranno cambiamenti, c’è bisogno di gestire le energie, poi penseremo al Chelsea».

RABIOT OUT

«Stanno tutti bene, tranne Rabiot che non sarà convocato per un piccolo problema. Chiesa può giocare sia a destra che a sinistra, domani vediamo».

KEAN O MORATA

«Cerco sempre di mettere in campo i giocatori nelle loro posizioni ideali, per farli rendere al meglio. Kean? Decido domattina, se lui o Morata, le nostre punte sono loro».

ROTAZIONI

«Contro lo Spezia abbiamo tirato tanto anche se non era in campo Locatelli. Stiamo giocando tanto, a livello di sforzo mentale è impegnativo, devo anche farlo recuperare. Stesso discorso per Cuadrado e Bentancur: cerco di ruotare».

DIFESA

«Chiellini sta bene. Prendiamo tanti gol? Per la legge dei grandi numeri cominceremo anche a non prenderne: il lavoro che facciamo è sempre tanto, sono sicuro che miglioreremo da questo punto di vista, difendiamo in modo ordinato».

CALI TECNICI

«I nostri cali non sono stati fisici, ma tecnici, regalando palloni gratuiti. Cosa ci manca? Intanto i risultati, perché quando si vince l’autostima sale, si lavora meglio. Quindi dobbiamo pensare a battere la Samp domani, che ha giocatori tecnici».

CRITICHE

«Il nostro lavoro è quello di fare bene, migliorare i giocatori e portare a casa risultati. Io preferisco essere criticato ma con una squadra vincente, la “compassione” si prova per chi perde. Dobbiamo arrivare a questo».

QUI PER AIUTARE IL CLUB

«Io sono tornato qua per aiutare una società a cui sono molto legato per aiutare a tornare a vincere. Le critiche mi piacciono, la nostra situazione è una sfida, e amo le sfide. Con calma, ci arriveremo».