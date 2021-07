Juve, Ronaldo alla Continassa: visite mediche, poi l’allenamento [LE FOTO]

Cristiano Ronaldo torna alla Continassa: il portoghese è a Torino e tornerà da oggi ad allenarsi con la Juventus.

CR7 è rientrato da ieri ufficialmente dalle vacanze dopo gli Europei con il suo Portogallo. In mattinata, poi, è arrivato al centro di allenamento della Juve per sostenere le visite mediche di rito e per quindi ottenere il via libera per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Possibile anche un primo confronto con il nuovo (ma vecchio) tecnico Massimiliano Allegri.

(foto: Tonino Di Marco)