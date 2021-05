Juve, riecco Allegri: Pirlo ai saluti

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore della Juventus. I rumors di calciomercato hanno già dettato certezze, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale: arriverà a breve, forse già nel pomeriggio. L’intesa è ormai raggiunta per il clamoroso ritorno: tre anni di contratto a nove milioni di euro a stagione, più bonus legati a scudetto e Champions.

Allegri torna a Torino dopo due anni sabbatici, in cui è stato sostituito da Sarri (che ha vinto uno scudetto) e da Pirlo (Coppa Italia e Supercoppa). Proprio il debuttante Andrea, nonostante il finale di stagione abbia addolcito l’amarezza per lo scudetto sfumato con troppo anticipo, non proseguirà la sua avventura in bianconero.

Alla guida della Juventus Allegri ha vinto cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe, raggiungendo due finali di Champions. La scorsa settimana sembrava a un passo dal Napoli, poi la mancata qualificazione in Champions dei partenopei ha fatto saltare tutto. Tardivo l’inserimento dell’Inter, dopo la burrascosa rottura con Conte. Mentre il Real, che in mattinata ha ufficializzato il divorzio da Zidane, non ha mai spinto troppo in fondo. Allegri torna alla Juve, dunque, anche in virtù dell’allontanamento di Paratici, il dirigente che – più di ogni altro – aveva spinto per il suo allontanamento nel 2019.