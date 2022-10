Dopo il successo contro il Bologna in campionato, la Juventus ritrova il sorriso anche in Champions League. Prima gioia per i bianconeri in Europa: 3-1 al Maccabi Haifa e primi tre punti nel girone H.

Apre le marcature nel primo tempo Rabiot su assist di Di Maria, il raddoppio lo firma quindi Vlahovic sul secondo assist dell’argentino. Dopo la seconda rete del serbo annullata per fuorigioco è David a riaprire i giochi per il Maccabi, ci pensa dunque ancora Rabiot a chiudere i conti con la rete del 3-1 sul terzo assist del ‘Fideo’.

La Juve sale dunque a quota 3 punti. In testa al girone H ci sono ora, a 7 punti, Benfica e PSG. A Lisbona, infatti, il match tra portoghesi e francesi è terminato in parità.