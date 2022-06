Juve, prezzi alle stelle per gli abbonamenti: il doppio delle milanesi

L’ultimo aumento dei prezzi ci fu in concomitanza dello sbarco sul pianeta Juventus di Cristiano Ronaldo. Ai tifosi bianconeri fu chiesto un sacrificio per assistere dal vivo alle prestazioni dei bianconeri guidati dal 5 volte Pallone d’Oro portoghese. Chissà questa volta chi troveranno nel pacchetto degli aumenti della campagna abbonamenti stagione 2022/2023. Paul Pogba o Angel Di Maria? O tutti e due? Intanto le cifre non sono ancora ufficiali ma la società di Andrea Agnelli ha già presentato il listino prezzi della nuova campagna agli Juventus Club. E si sa, in tempo di social, basta postare una foto, con i prezzi stagionali per rendere pubblica la notizia. E così è stato. Ieri, poi, la società ha reso note le date della campagna e le modalità di acquisto degli abbonamenti. «Il 13 giugno, alle 14:00, parte la Campagna Abbonamenti 2022/2023! – si leggeva ieri sul sito ufficiale bianconero -. Finalmente, dopo due stagioni, sarà di nuovo possibile vivere l’appuntamento con le emozioni dell’Allianz Stadium per tutta la stagione dal proprio posto». Posto, che dicevamo, costerà più caro ai tifosi bianconeri. Si va dai 650 euro delle tribune (curve) Nord e Sud ai 2450 euro della tribuna Est centrale. Cifre stratosferiche se paragonate a quelle delle due milanesi, in alcuni casi addirittura doppie rispetto agli abbonamenti proposti da Inter e Milan ai propri tifosi per i settori di San Siro. Ad esempio confermare l’abbonamento nel settore più popolare costa rispettivamente 269 e 270 euro per i tifosi di Inter e Milan. Un posto in Curva Scirea ne costa ben 650 al primo anello. Diverso, invece, il raffronto invece per quel che riguarda i posti più cari: un rinnovo dell’abbonamento nelle Poltroncine rosse centrali costa ai tifosi dell’Inter 2.550 euro, mentre è leggermente più caro per i tifosi rossoneri: 2.700 euro, che diventano 3.000 in Tribuna d’Onore rossa. Più contenuto il costo del rinnovo nella Tribuna Est centrale all’Allianz Stadium, dove il rinnovo per un posto top costa 2560 euro (contro i 2370 del 2019-20).