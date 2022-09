Juve, Pogba si opera, Di Maria out per Parigi: esordio in salita col Psg

Lunedì nero in casa Juventus ma il martedì di Champions contro il Psg – stellare di Mbappè, Neymar e Messi – potrebbe essere ancora più nero. Al mattino era arrivata la notizia della mancata convocazione di Di Maria, al pomeriggio, invece, quella dell’intervento al ginocchio di Pogba. L’ex Psg non ha recuperato dai fastidi all’adduttore e dopo la rifinitura ieri è stato deciso di non portarlo nella sua Parigi. Le notizie peggiori, però, arrivano da Pogba: il Polpo ha provato a correre in campo ma il ginocchio non ha dato le risposte sperate.

Così il francese finisce sotto i ferri per un intervento di meniscectomia, i tempi di recupero si allungano clamorosamente (a sei settimane?). Perché l’ex Manchester United sperava di tornare tra un paio di settimane, invece adesso anche il suo Mondiale è incredibilmente a rischio: sulle nuove tempistiche di rientro, infatti, rimane un punto interrogativo enorme. «Bisogna essere realisti, mi auguro che ce la faccia per il Mondiale ma io non lo avrò prima di gennaio», ha detto Allegri.

Intanto, però, la concentrazione della Juventus è tutta sull’esordio in Champions contro il Psg. «Servono 10 punti per passare il turno – i conti di Allegri – e domani (stasera, ndr) sarà un match divertente: secondo me i parigini sono la favorita numero uno. Esserci in partite come queste è un orgoglio e dovremo essere all’altezza». Nell’attacco di Galtier ci sono le stelle Messi, Neymar e Mbappé: «Sono tre giocatori straordinari, dovremo essere bravi a limitarli quando avranno il pallone tra i piedi», aggiunge Allegri.

Accanto al tecnico, capitan Bonucci: «La partita più importante è quella di domani (oggi, ndr), è sempre bello giocare contro questi campioni – ha detto – anche se ci contenderemo il passaggio del turno con il Benfica». Psg-Juventus è anche la sfida tra Andrea Agnelli e Nasser Al-Khelaifi, con la questione Superlega oggetto di polemiche: «Semplicemente, non esiste», ha detto il presidente esecutivo del club francese e n.1 dell’Eca. «I miei colleghi ed io siamo sempre stati contro la Superlega per tutelare le medie e piccole società. Non dimentico da dove veniamo nel 2011, e difendiamo – ha aggiunto – l’idea che tutti possano sognare di giocare in Champions e che i club di media o piccola oggi possono diventare grandi club in futuro».

Intanto, proprio ieri Allianz, nell’ambito della partnership con la Juventus che durerà fino al 2030, ha annunciato l’ampliamento della sponsorizzazione con nuovi diritti relativi «alla visibilità del brand Allianz sui pre-match e training kit della Prima Squadra Maschile nelle competizioni europee», a partire dalla partitissima di stasera.