Juve, Pirlo: “La stagione non è finita. Ronaldo? Normale si parli di lui”

Andrea Pirlo prova a guardare avanti. L’eliminazione anticipata dalla Champions può diventare, per il tecnico della Juventus, la molla capace di far scattare i suoi nella difficile rimonta scudetto. All’orizzonte, però, c’è già uno scoglio piuttosto alto da superare, il Cagliari in lotta per la salvezza che si è rilanciato sotto la gestione Semplici.

“Non è finita martedì la nostra stagione”, spiega Pirlo. Dipenderà da noi, dagli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra si sta riprendendo perché è stata una bella botta. Ieri ci siamo allenati tutti insieme e la strada per Cagliari è ben impressa nella testa dei ragazzi. Il Cagliari ha cambiato allenatore da poco e ha ottenuto subito degli ottimi risultati. Sarà una partita importante dopo la nostra eliminazione dalla Champions. Ci vorrà grande orgoglio e grande spirito di squadra per fare una grande partita domani a Cagliari“.

Quindi sulle voci che vorrebbero Ronaldo in partenza: “Ronaldo sta bene, è normale che sia deluso da quanto successo l’altra sera. Si è allenato bene e penso che abbia recuperato per poter giocare domani sera, è normale ci siano voci dopo l’eliminazione ed è normale che faccia parlare di lui, è il personaggio più importante del calcio mondiale insieme a Messi e fa sempre parlare di sé. Ma ricordiamoci che ha sempre fatto bene, circa 90 gol in 100 partite con la Juventus dimostrando sempre il suo valore. Poi può capitare che in una partita non faccia gol come succede agli altri, ma lui fa sempre più clamore. Nella mia carriera e ho avute parecchie di queste situazioni perché ho vinto ma anche perso tanto. Domani dobbiamo ripartire perché abbiamo ancora partite di campionato e finale di Coppa Italia“.

Infine sui presunti malumori dei senatori nello spogliatoio: “Il progetto intrapreso negli ultimi anni vedeva l’arricchimento con giocatori di una certa caratura come Ronaldo, Chiellini, Buffon, Bonucci. Impossibile fare una squadra con solo giovani, questo è stato il progetto iniziale e lo sarà anche per il futuro. Il malumore di Bonucci? È il malumore di chi vuol far parte della partita, lui mi aveva chiesto dieci minuti prima di uscire perché aveva i crampi. Non avendo a disposizione tanti slot ho preferito fare due cambi insieme. Quando inizi speri di vincere tutte le partite ma non è possibile. Non è come nei sogni, bisogna lavorare e aspettarsi che possano succedere anche sconfitte. Il nostro cammino non cambia, bisogna avere la fiducia e la consapevolezza. Noi siamo convinti di avere ancora un grande futuro davanti”.