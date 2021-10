Juve, pari di rigore in extremis: il “derby” con l’Inter finisce 1-1

Pari e (soliti) veleni: a San Siro il derby d’Italia tra Inter e Juventus, posticipo della 9a giornata di Serie A, finisce 1-1.

DYBALA RISPONDE A DZEKO

Apre le marcature Edin Dzeko nel corso della prima frazione di gioco raccogliendo un tap-in su un tiro da fuori area di Calhanoglu per fare 1-0. La Juve fatica, soffre e crea poco, fino all’88’, l’episodio che decide la partita. Dumfries tocca Alex Sandro in area, l’arbitro va a controllare al VAR e decide per l’assegnazione del rigore alla Juventus. Dal dischetto Paulo Dybala spiazza Handanovic e fissa il punteggio sull’1-1 finale.

JUVE A QUOTA 15 IN CLASSIFICA

La classifica vede la Juventus agganciare Atalanta e Fiorentina a quota 15 punti, al momento in zona Europa League. L’Inter, invece, sale a 18 ed è terza in solitaria a -7 da Milan e Napoli.