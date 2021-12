Juve, nuova battuta d’arresto: solo 1-1 col Venezia. E Dybala finisce ko

Nuova battuta d’arresto della Juventus che non va oltre all’1-1 sul campo del Venezia. Bianconeri sfortunati: dopo 10′ Dybala chiede il cambio per infortunio. Al 32′ la squadra di Allegri si porta in vantaggio con Morata, ma al 55′ i lagunari riescono ad acciuffare il pareggio con un gran gol del gioiello Aramu.

La Juve impensierisce i padroni di casa una sola volta con un tiro potente di Bernardeschi su cui si esalta Romero. La rincorsa al quarto posto si complica.

LEGGI ANCHE:

Rave party di Halloween nel Torinese: denunciate più di 2.500 persone

L’impatto del virus in Piemonte: stesso numero di contagi, ma i ricoveri sono 10 volte meno rispetto all’anno scorso