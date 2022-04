Juve, non solo Dybala: anche Kean e Morata con le valigie pronte

Durante la sosta per le nazionali la Juventus, nei panni di Maurizio Arrivabene, ha dato il ben servito a Paulo Dybala che, come annunciato, non rinnoverà con la Juventus e a fine stagione si libererà a parametro zero. «Non è più centrale al nostro progetto – aveva svelato l’amministratore delegato bianconero, detto anche Iron Mauri -. E non poteva essere altrimenti, visto lo sbarco in casa Juventus di Dusan Vlahovic in anticipo a gennaio». Il tutto è avvenuto con il visto di Massimiliano Allegri che ha così autorizzato e avvallato l’operazione di Dybala. Ai box è fermo Federico Chiesa, alle prese con il grave infortunio. Ma la coppia del futuro bianconero – sono grandi amici, hanno giocato assieme già ai tempi della Fiorentina – sarà proprio quella formata dal figlio d’arte e dall’attaccante serbo. E il prossimo anno? Difficile che Moise Kean, autore di una stagione finora senza squilli, resti ancora sotto la Mole. La Juventus potrebbe infatti decidere, grazie al suo super-agente Mino Raiola, di mandarlo a giocare altrove. Discorso diverso, invece, quello che riguarda lo spagnolo Alvaro Morata. Massimiliano Allegri non ha mai nascosto di stravedere per l’ex di Real Madrid, Chelsea ed Atletico Madrid. Ma è proprio con i Colchoneros che la Juve dovrà fare i conti a fine stagione. Per avere uno sconto sull’eventuale riscatto, visto che le nuove regole della Fifa non permetterebbero l’ennesimo prestito seppur pagando 10 milioni di euro. La permanenza di Alvaro, dunque, dipenderà molto dall’eventuale accordo che riusciranno a trovare i due club.

In generale, la Juve è orientata a mettere le ali all’attacco della Vecchia Signora, per questo motivo i nomi più gettonati nelle ultime ore sono quelli di Di Maria, il cui contratto con il Psg scadrà il 30 giugno, e quello di Martial, ora al Siviglia ma di proprietà del Manchester United. Piace sempre Dembelè, in uscita in estate dal Barcellona. Tutti calciatori in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Cosa che è mancata molto alla Juve di Allegri.