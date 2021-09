«Juve non da titolo: senza CR7 è dura»

Gli ultrà della Juventus contestano la società bianconera. Due striscioni sono stati esposti mercoledì sera dal gruppo “Viking” fuori dall’Allianz Stadium di Torino. Nel primo di leggeva “Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto”, mentre il secondo riguardava nello specifico il tifo organizzato: “Ovunque tamburi e striscioni!! All’Allianz burattini e figure da cogli..i”. Entrambi gli striscioni riportavano il simbolo dei “Viking”. Vecchie ruggini e l’addio di Cristiano Ronaldo continuano a segnare negativamente il rapporto tra società e tifosi.

Intanto continua la eco dell’addio di CR7 alla Juventus. Ieri è stato il turno di Luciano Moggi che ha detto la sua sul delicato momento dei bianconeri. L’ex direttore generale è intervenuto a ieri ai microfoni di RadioBianconera per parlare della Juve di Allegri. «La perdita di un capopopolo come Ronaldo – ha dichiarato l’ex dirigente della Juventus – crea scompensi difficili da risolvere negli ultimi giorni di mercato. Prima di cedere Vieri avevo già preso Inzaghi, quando andò via Zidane arrivò Nedved… È una Juve ridimensionata. Mi auguro faccia una bella stagione, ma non credo che possa lottare per lo scudetto». Intanto il Napoli aveva preannunciato per ieri l’inizio della prevendita dei biglietti per la sfida con la Juventus in programma sabato 11 alle 18, ma la stessa non è mai iniziata perché – trattandosi di una partita ad alto rischio – l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha deciso di fermare la vendita.

Si attende ora il parere del Casms (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che dovrebbe per decidere le modalità di vendita. Dunque per capire se i biglietti potranno essere comprati solo dai residenti in Campania o se, invece, sarà prevista una presenza di tifosi ospiti.