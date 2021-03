Nuovo rinvio per Juventus-Napoli. Il match della 3a giornata di andata, originariamente programmato per il 4 ottobre 2020 e quindi spostato al 17 marzo 2021 per i casi Covid in casa azzurra, è ora stata ulteriormente rinviata, questa volta al prossimo 7 aprile.

A comunicarlo la Lega Serie A, che ha specificato, nella nota, che la richiesta di rinvio è stata effettuata da entrambe le squadre. Calcio d’inizio dell’incontro alle ore 18.45.