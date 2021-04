«Juve, Morata resta». Dalla Spagna dicono: «CR7 è scontento…»

Una stagione dai due volti quella dello spagnolo Alvaro Morata. Prorompente la prima parte con gol a raffica sia in Champions sia in campionato. La seconda, da gennaio in avanti, condizionata fortemente dallo stato di salute del calciatore, fiaccato nel fisico dai postumi del citomegalovirus. Contropiedista, bravo coi piedi e ad aprire gli spazi. La spalla ideale per Cristiano Ronaldo, si diceva. Con il passare del tempo e la parziale compromissione della stagione della Juventus in Champions e in campionato, l’idea sulla conferma dello spagnolo – da sempre dichiaratosi innamorato non solo della sua bella Alice ma anche della Vecchia Signora – ha cominciato a vacillare. Ma tra i dirigenti bianconeri sembrano avere un’idea ben precisa. L’ultima dichiarazione di intenti è arrivata per bocca di Fabio Paratici, intervenuto sul futuro dell’ex attaccante dell’Atletico Madrid e Chelsea: «È una situazione con tante porte aperte – ha spiegato l’uomo mercato della Juventus -, nel senso che abbiamo una tipologia d’accordo che ci permette di acquistarlo subito, riaverlo in prestito. È un giocatore che ci ha dato e ci sta dando molto su cui puntiamo, è un ragazzo serio e sono le basi per cui abbiamo sempre creduto in Alvaro».

DALLA SPAGNA

Secondo “El Larguero”, trasmissione radiofonica spagnola, la Juventus è intenzionata a trattenere Alvaro Morata a Torino almeno un altro anno rinnovando con l’Atletico Madrid il prestito per una ulteriore stagione per 10 milioni di euro, ovvero alla cifra pattuita un anno fa al momento del ritorno in Italia del 28enne centravanti spagnolo. Sempre incerto, invece, il futuro sia di Ronaldo sia di Dybala. Dalla Spagna, in particolar modo il quotidiano “As” parla dell’insoddisfazione di CR7. Secondo il quotidiano spagnolo il ritorno di Cristiano Ronaldo alla corte del ri-eletto Florentino Perez è difficile. Le merengues, infatti, sono alla ricerca dei giovanissimi Haaland e Mbappè, difficile, dunque, che vogliano riprendere alla Casa Blanca il 36enne portoghese. Per il cinque volte Pallone d’Oro resta ancora aperta la porta del Psg con cui la Juve potrebbe intavolare diverse trattative, visto che alla Vecchia Signora piacciono due calciatori come Kean e Icardi. Per quel che riguarda il futuro di Paulo Dybala , invece, la Juventus sembra non voler accontentare le richieste, considerate alte, del calciatore argentino, specie in tempi di pandemia, per il rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza nel 2022. Per questo la prossima estate Dybala potrebbe diventare merce di scambio preziosa per la Vecchia Signora o calciatore con cui provare a fare cassa.