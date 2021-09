Juve, Morata e Dybala rientreranno dopo la sosta: il comunicato

Doppia tegola in casa Juventus: Alvaro Morata e Paulo Dybala resteranno fuori per almeno due settimane per infortunio, e rientreranno non prima della fine della sosta nazionali, saltando sicuramente le sfide contro Chelsea e Torino.

Ad annunciarlo ufficialmente il club bianconero sul proprio sito ufficiale dopo che il tecnico Massimiliano Allegri aveva già lasciato intendere ciò nel post partita contro la Sampdoria di ieri. Gli esami effettuati in mattinata al J Medical hanno evidenziato per la “Joya” una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, per lo spagnolo invece una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Entrambi non faranno ritorno prima di metà ottobre.