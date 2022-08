Juve, Milik si presenta: “Sempre sognato un club così. Posso giocare in coppia con Vlahovic”

Arkadiusz Milik, nuovo attaccante della Juventus arrivato qualche giorno fa in prestito dall’Olympique Marsiglia, si è presentato questo pomeriggio in conferenza stampa all’Allianz Stadium.

SULL’APPRODO ALLA JUVE

“E’ un momento speciale per me, giocare in un club così è sempre stato il mio obiettivo. Tante volte sono stato accostato alla Juventus, soprattutto due-tre anni fa. Potevo arrivare prima, ma alla fine non si è fatto nulla. Sono contento della scelta fatta, l’atmosfera qui è buona. Le strutture sono incredibili, non manca nulla: devi solo giocare a calcio”.

SULLA COPPIA CON VLAHOVIC

“Ho giocato spesso a due anche in Nazionale, non è un problema. Sceglierà il mister, io farò il possibile per farmi notare. Posso giocare sia da solo che con due punte. Vlahovic è molto giovane, sicuramente forte. Difficile fare un paragone con Lewandowski”.