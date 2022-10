Juve, Milik scatenato. E se vede il Bologna…

La sua mancanza – perché squalificato – nella sfida contro il Monza si è fatta sentire. Stiamo parlando di Arkadiusz Milik, senza dubbio una delle poche note positive in questo avvio di stagione tra tanti bassi e pochi alti della formazione di Massimiliano Allegri. L’ex di Napoli e Olympique Marsiglia si è subito inserito alla grande nello scacchiere bianconero. Partecipa alla manovra, si inserisce tra le linee. Cerca la porta in tutte le maniere, visto che è dotato di un repertorio non da poco: colpo di testa ma anche tiri da fuori.

Dicevamo, la Juventus ha patito non poco la sua assenza in Brianza, nell’ultima partita di campionato prima della sosta per le nazionali. Milik, soprattutto, è mancato anche al suo compagno di reparto, Dusan Vlahovic, attaccante a cui crea spazi, portando via marcatori. Ebbene, domani Milik tornerà in campo dal primo minuto contro il Bologna. E quando l’attaccante vede i felsinei, sono guai per i rossoblu.

L’attaccante ha una tradizione favorevole contro il Bologna: il 28enne, infatti, ha segnato una doppietta in ciascuna delle due gare casalinghe giocate in Serie A contro il Bologna: il 17 settembre 2016 (da subentrato) e il 29 dicembre 2018, entrambe con la maglia del Napoli. Molto, però, dipenderà dai rifornimenti, in termini di assist, che riceverà. A tal proposito, per la mediana, Massimiliano Allegri ha completamente recuperato il giovane talento Fabio Miretti «che ha svolto – si legge sul sito ufficiale della Vecchia Signora – l’intero allenamento in gruppo».

Domani sera, la Juve, andrà a caccia di una vittoria che manca da più di un mese, dal 31 agosto scorso, giorno del successo dei bianconeri contro lo Spezia. Allegri ritrova tre calciatori reduci da infortunio: Szczesny, Rabiot e Locatelli. Oltre a Milik e Cuadrado, squalificati a Monza.