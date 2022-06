Juve, mancano 20 reti: da Dzeko a Zaniolo, Allegri vuole nuovi gol

Da settantasette a cinquantasette. Da Andrea Pirlo – senza un certo Cristiano Ronaldo, autore di 29 reti in campionato – a Massimiliano Allegri c’è stato un calo di venti reti segnate in una sola stagione. Ebbene, proprio in questi giorni, conoscendolo, l’allenatore livornese starà pensando a qualsiasi soluzione possibile e immaginabile per ritrovare la quota lasciata per strada in un solo campionato. Per farlo servono calciatori con il gol nel sangue, gente in grado di fare da spalla a Dusan Vlahovic, proprio in queste ore partito per le vacanze. Allegri rivorrebbe avere subito Morata ma per riportare lo spagnolo dall’Atletico Madrid alla Juventus servono tempo e pazienza. Per questo Federico Cherubini, uomo mercato della Vecchia Signora, continua a setacciare il mercato degli attaccanti. Nonostante nelle ultime ore la dirigenza bianconera abbia di fatto alzato l’offerta per Di Maria (a quasi sette milioni di euro a stagione più i premi), l’argentino ex Psg non ha ancora dato una risposta definitiva alla Juventus. La Juve, proprio per questo motivo, continua a monitorare altre situazioni. Invece di Di Maria, sotto la Mole, potrebbe sbarcare Nicolò Zaniolo: il classe 2000, non è un segreto, è un vecchio pallino della Vecchia Signora. Ma per convincere la Roma a farlo partire serve l’offerta giusta. Cherubini, per convincere Mourinho e soci a farlo partire, è pronta a mettere sul piatto il cartellino dell’americano McKennie e trenta milioni di euro sul piatto. Vedremo quale sarà la risposta del club giallorosso. E sempre a proposito di ex Roma, la Juve tiene d’occhio la situazione che riguarda Edin Dzeko: il bosniaco con l’arrivo di Lukaku e Dybala nell’attacco Inter, potrebbe lasciare Milano dopo un solo anno. Dzeko sarebbe così un vice-Vlahovic di grandissima esperienza, in grado di garantire almeno una decina di gol stagionali (ben 17 tra campionato e Champions). Non solo attaccanti in casa Juventus. Ieri la dirigenza ha incontrato il Cagliari per parlare di alcuni calciatori, in particolar modo di Nandez, già sondato nel gennaio scorso. I dirigenti hanno incontrato anche l’agente di Fagioli per parlare di rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023.