“Juve macchina ingolfata” e “la carta segreta di CR7”: le intercettazioni

Sono 42 le operazioni di mercato della Juventus finite nel mirino della Procura di Torino. La Vecchia Signora nella bufera. L’inchiesta Prisma fa tremare il mondo bianconero.

Accertamenti in corso anche sul rapporto con Cristiano Ronaldo, che non figura tra gli indagati. Si cercano “documenti e scritture private” legate al contratto della stella lusitana.

Una “carta famosa che non deve esistere teoricamente”, così come emerso da una conversazione che è stata intercettata dagli inquirenti.

In un’altra intercettazione, come riportano alcuni media, la Juventus è paragonata a “una macchina ingolfata”. E non solo per la crisi generata dal Covid. Sotto accusa “la gestione Paratici”, di cui il presidente Agnelli e tutto il cda del club bianconero erano – secondo gli inquirenti – consapevoli.