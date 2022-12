Juve, l’allarme nella relazione al 30 giugno 2022: “Possibile esclusione dalla serie A e dalle coppe”

Juve fuori dalle coppe europee e addirittura dalla serie A: un’eventualità prevista…dalla stessa Juventus. Nella relazione finanziaria al 30 giugno 2022, pubblicata dal club bianconero sul suo sito web, si sottolinea infatti come tra i rischi potenziali legati alle controversie in corso ci siano “sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive Uefa in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo alla Superlega“, o anche “nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee” in caso di mancato rispetto dei requisiti del Fair Play Finanziario e delle licenze Uefa.

Nel documento si cita anche l’inchiesta aperta dall’Uefa sul club lo scorso 1 dicembre, ma si ribadisce come “la Juventus resta convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry”.

Nella stessa relazione, che rappresenta una sorta di informativa per gli investitori, si fa menzione al quadro normativo in cui opera la Juventus, definito “complesso”, con la società che è “soggetta al rispetto dei regolamenti della Lega Serie A, della Figc, della Uefa e della Fifa. Tali norme e regolamenti coprono vari aspetti dell’attività, quali l’organizzazione delle competizioni, requisiti e limiti al tesseramento dei calciatori, nonché alcuni aspetti del loro rapporto di lavoro con le società calcistiche professionistiche, la gestione della campagna trasferimenti e la distribuzione dei proventi da diritti audiovisivi”.

Sinistra, in particolare, appare questa considerazione: “La violazione o futuri eventuali cambiamenti di norme di legge, dei regolamenti della Lega Serie A, della Figc, della Uefa, della Fifa o di altri regolamenti ovvero improvvisi cambiamenti nell’attuale interpretazione della normativa vigente, possono incidere negativamente sull’attività della società, sulle performance della prima squadra e sui risultati economici del gruppo”.

Intanto la nota e autorevole società di revisione Deloitte ha esaminato il bilancio al 30 giugno della Juventus, emettendo un “giudizio con rilievi”. Il bilancio, secondo Deloitte, “fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo al 30 giugno 2022 ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo ´Manovre sui compensi del personale tesserato relative alle stagioni sportive 2019-20 e 2020-21′ e dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo `Rapporti con altra squadra di calcio´“.

Anche in questo caso, la Juventus si dice convinta di aver invece operato nel giusto. “I rilievi della società di revisione – si legge in una nota – si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti. La Juventus continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della società dalla Consob e dalla Procura“.