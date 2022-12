Juve, la Procura di Torino rinuncia all’appello: niente misure interdittive

Prima, piccola vittoria in tribunale per la Juventus. La Procura di Torino, infatti, ha rinunciato all’appello avverso la mancata applicazione delle misure interdittive nei confronti della società e delle persone fisiche, chiesta nei mesi scorsi e respinta a ottobre dal Gip Ludovico Morello. L’udienza d’appello era stata fissata per il 21 dicembre, ma la Procura – appunto – ha rinunciato.

Nelle motivazioni della sentenza di ottobre, il Gip Morello aveva sottolineato come alla base della sua decisione ci fosse la mancanza di rischio di reiterazione del reato, dal momento che le manovre stipendi erano legate all’emergenza Covid e dunque riconducibili a un dato “periodo storico non più attuale”.