Juve, la contestazione degli ultras: striscioni contro la società allo Stadium

Nervi tesi alla Juventus. Al pessimo avvio di campionato si è aggiunta la delusione per la partenza di Ronaldo e per le modalità con cui è avvenuta, con tanto di repentina fuga dell’asso portoghese da Torino a Manchester. Più in generale, l’intero mercato non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi e – a quanto pare – dello stesso Allegri.

Alle amarezze di carattere tecnico e sportivo, poi, si aggiungono quelle del tifo organizzato. Uno storico gruppo di ultras bianconeri, i Viking, hanno criticato aspramente la società attraverso l’esposizione di alcuni striscioni di contenuto polemico all’esterno dello Stadium. I due striscioni sono stati affissi nel corso della notte e hanno fatto il giro del web, raccogliendo la “solidarietà” di diversi gruppi organizzati anche di altre squadre.

Nel mirino le “linee di comportamento” imposte dal responsabile dei rapporti con i tifosi Pairetto, su espresso mandato del presidente Agnelli. Proprio a loro due è ‘dedicato’ uno degli striscioni: “Squadra distrutta e uno stadio salotto…Agnelli e Pairetto disastro perfetto”. Questo invece il testo dell’altro, rigorosamente in rima:”Ovunque tamburi e striscioni, all’Allianz burattini e figure da cogl…”.