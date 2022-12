Juve, la certezza di Agnelli: “Convinto di aver operato bene”. Il video dell’intervento di Moggi

Nessun pentimento, anzi: la convinzione di aver operato nel giusto e di aver portato a casa risultati “impressionanti” dentro e fuori dal campo. Andrea Agnelli spiega agli azionisti della Juventus, riuniti in assemblea, le ragioni delle sue dimissioni. “Non è stato semplice, mi sono impegnato al massimo per ottenere i risultati che abbiamo avuto, dentro e fuori dal campo. Sono stati impressionanti. La mia è stata una scelta che ho preso in maniera convinta e in totale serenità”.

Quanto ai guai giudiziari della Vecchia Signora: “La società è chiamata a difendere la propria posizione, a livello personale sono convinto di aver agito bene in questi anni e che i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Nonostante questo, la società dovrà andare avanti e tutelare gli interessi del club. Ho pensato fosse giusto e corretto fare un passo indietro attraverso le mie dimissioni. È stato un onore essere presidente della Juventus, che viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine”.

Nel corso dell’assemblea, sommerso dagli applausi, ha preso la parola Luciano Moggi. Ecco il video integrale del suo intervento.